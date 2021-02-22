2021 altın fiyatları için flaş tahmin! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılına tarihi düşüşle girdi. Gram altın ise geçen hafta sert düşüşle beraber 400 TL'nin altını görmüştü. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Peki gram altın fiyatları tekrar yükselir mi? Altın fiyatları tekrar düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne olacak? Konuyla ilgili A Para canlı yayınına katılan Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.