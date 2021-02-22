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Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...

Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...
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Ayın en düşük seviyesini 397,5 ile gören gram altın, bugün 399 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 648, cumhuriyet altını ise 2 bin 654 liradan satılıyor.


ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını da 2.654 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün 1.769,8 dolarla 30 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yeni güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.781 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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