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2020 araç muayene ücretleri belli oldu

31.12.2019 16:45

2020 yılı araç muayene ücretleri belli oldu. Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.


Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Bu değişime göre "Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler" 377,60 liradan 462,56 liraya, "Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork" 279,66 liradan 342,2 liraya çıkartıldı. "Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet" ise 142,78 liradan 174,64 liraya çıkartıldı.

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