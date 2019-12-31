2019'da Türk Lirasına güvenen kazandı

Yılın son çeyreğinde ekonomik verilerin olumlu seyretmeye başlamasıyla 2020'de ekonomide pozitif gelişmeler yaşanacağı beklentileri arttırırken 2019'da ekonomide neler oldu? Yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları nelerdi? Borsa İstanbul 115 bin seviyesini gördü. Borsa yılbaşından bugüne yüzde 25 yükseldi. Yılbaşından bu yana gram altında yükseliş yüzde 33. Yılın kazananı gram altın oldu... ONS altında yıllık yükseliş yüzde 18 oldu. ABD Merkez Bankası FED'in para politikası, ons altının 3 yıldır aşılamayan bin 350 doların üzerine çıkmasına sebep oldu. Enflasyon kasım ayında yüzde 10,56 oldu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 12 beklenirken dolarda yüzde 12 getiri enflasyonu yenemedi. Euro/TL'de yükseliş yüzde 10 oldu. Euro/TL reel olarak kaybettirdi. Merkez Bankası faizleri son 4 toplantıda yüzde 24'ten yüzde 12'ye indirdi. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 24'ten yüzde 12'ye geriledi. TL varlıklara yatırım yapan kazandı. İşte tüm veriler ışığında A Haber canlı yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalar yaptı ve TL'ye güvenenin kazandığının altını çizdi. İşte tüm detaylar...
2019'da Türk Lirasına güvenen kazandı31.12.2019 19:18
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