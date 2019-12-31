MTV 2020’de ne kadar oldu? İşte araç sahipleri için 2020 yılı MTV zam oranları 31.12.2019 16:46

Araç sahipleri dikkat! 2020 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin tam listesi 27 Aralık günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece ödenmesi gereken MTV rakamları da netleşti. Taşıtlarda ikili bir vergileme sistemi var. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescillenen taşıtlarda değerine göre MTV alınıyor. Peki 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 yılı MTV ücretleri...

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ile ilgili beklenen haber geldi. Yapılan açıklamaya göre 2020 MTV zammı belli oldu. 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Açıklanan son MTV zam oranlarına göre Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV'si: 1499 lira, 2020 MTV'si: 1679 lira olacak.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de içerisinde bulunduran vergi güncellemesi 2020 yılından itibaren uygulamaya girecek.

MTV 2020 hesaplama nasıl yapılır:

MTV 2020 sorgulama ekranı, yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni yılda araçlarına ne kadar ödeme yapacağını merak eden vatandaşlarca araştırılıyor. 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motor hacimlerine sahip olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2020 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Peki, 2020 MTV hesaplama nasıl yapılır ve ödeme ne zaman gerçekleştirilir? İşte, 2020 MTV hakkında detaylı bilgiler

MTV ödemeleri ne zaman yapılacak:

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. MTV'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

Yeni taşıt alanlar MTV ödemesini ne zaman yapar:

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

Peki hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte o sorunun yanıtı...

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV'si: 861 lira, 2020 MTV'si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV'si: 1499 lira, 2020 MTV'si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV'si: 2647 lira, 2020 MTV'si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV'si: 4170 lira, 2020 MTV'si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV'si: 600 lira, 2020 MTV'si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV'si: 1124 lira, 2020 MTV'si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV'si: 2068 lira, 2020 MTV'si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV'si: 3211 lira, 2020 MTV'si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV'si: 336 lira, 2020 MTV'si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV'si: 652 lira, 2020 MTV'si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV'si: 1218 lira, 2020 MTV'si: 1364 lira