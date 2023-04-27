2000 sonrası kademeli emeklilik olacak mı? Kısmi ve kademeli emeklilik planı! EYT'yi kaçırana emeklilik şansı mı?

EYT kademeli emeklilik ile ilgili ayrıntılar yakından araştırılıyor. EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmı emeklilik' geliyor. İşte kısmi emeklilik hakkında tüm merak edilenler...

3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLK EYT KAPSAMINDA MI?

8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu. Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. EYT yasası kapsamında yer almayan 3600 günden emeklilik, yasa sonrası AK Parti seçim beyannamesinde yer alan emeklilik maddeleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı.

SSK - BAĞKUR PRİM EŞİTLİĞİ KISMİ EMEKLİLİĞİ GETİRECEK Mİ?

Bağ-Kur ile SSK arasında prim eşitliğinin sağlanması da söz konusu. Bu durumda 9 bin gün olan erkek Bağ-Kur'luların prim gün şartını SSK'daki gibi kadınlarla eşitleyip 7200 güne çekilmesi söz konusu. Bu durumda Bağ-Kur'lulara 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı gelebilir.

Öte yandan Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderilmesi kısmi emeklilikte de eşitliği sağlayabilir. Bu kapsamda 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı da işe giriş tarihine göre 4500 gün ya da 3600 gün olarak uygulanabilir. Çünkü SSK'da 8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik 15 yıl 3600 gün, sonrasında ise 25 yıl 4500 gün olarak uygulanıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek. İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek.

Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak. Ödenecek prim miktarı ile ilgili yılda 15 bin liraya yakın bir katkı da yapılacak.

EMEKLİLİKTE KADEMELİ GEÇİŞ NE DEMEK?

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

*Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak

*Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek

*Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek

*EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik

EYT YASASI ŞARTLARI

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor,

Yaş şartı bulunmayan EYT düzenlemesinden ilk ayda 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak,

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmaksızın prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar istedikleri zaman emekli olabilecek.

KISMİ EMEKLİLİ MAAŞI NE KADAR?

Emeklilik maaşında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 7500 TL oldu. Aylık tutarı kök aylıkları ne olursa olsun 7.500 lira olacak. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor. Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7500 lira olacak.

KISMİ EMEKLİLİ ŞARTLARI NELER?

Kısmi emeklilikte yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor.

İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli olabilecek. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanacak.

KİMLER 3600 PRİM GÜNÜYLE EMEKLİ OLABİLİR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3600 günü tamamlayarak emekli olabilir. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre 23 Mayıs 2002'de 15 yılkı sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.