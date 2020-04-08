Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca kişiye daha 1000 TL nakit yardım yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." açıklamasında bulundu. Bu gelişmeyi Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yorumladı. Erdem, Bakan Albayrak'ın 'Minimum şart maksimum fayda' sözüne dikkat çekerek şu ana kadar verilen destekleri tek tek anlattı.
1000 TL sosyal yardım parasından 4.4 milyon aile yararlanacak! Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video08.04.2020 13:23
- 1000 TL sosyal yardım parasından 4.4 milyon aile yararlanacak! Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video
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