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Uzman isim canlı yayında açıkladı: Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'nin ilk 3'te yer alması mümkün

Uzman isim canlı yayında açıkladı: Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'nin ilk 3'te yer alması mümkün

08.04.2020 21:45

Dünya ekonomisini sarsan Kovid-19 salgını sonrası küresel ekonomide hızlı bir büyüme dönemi ve gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının hızlanması bekleniyor. A Para'da yayınlanan Paranın Yönü programına katılan Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert "Pandemiden sonra Türkiye'nin sermaye akışında ilk 3 ülke arasında yer alması mümkün" dedi.


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