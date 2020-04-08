Dünya ekonomisini sarsan Kovid-19 salgını sonrası küresel ekonomide hızlı bir büyüme dönemi ve gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının hızlanması bekleniyor. A Para'da yayınlanan Paranın Yönü programına katılan Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert "Pandemiden sonra Türkiye'nin sermaye akışında ilk 3 ülke arasında yer alması mümkün" dedi.
Uzman isim canlı yayında açıkladı: Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'nin ilk 3'te yer alması mümkün08.04.2020 21:45
- Uzman isim canlı yayında açıkladı: Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'nin ilk 3'te yer alması mümkün
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