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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 20:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 21:03

▶️ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten OVP ve enflasyon açıklaması!

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısında ekonomi yönetimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bu program, sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program, siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir." dedi. Sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması gerektiğine dikkat çeken Şimşek, "Türkiye'de enflasyonun yer çekimine karşı mücadele edeceğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı. Büyümeyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Temelde büyüme sorunumuz yok. Son 20 yılda büyüme yüzde 5,4 oldu. Çin hariç bu kadar uzun soluklu, makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden bir tanesiyiz." şeklinde konuştu.

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