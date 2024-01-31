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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 14:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 16:11

Kamu çerçeve ek protokolüyle kamu işçilerinin zammına yeni ayar!

Kamuda çalışan işçilere güzel haber geldi. Sözleşme başlangıcı Ocak ayından sonra olan kamu işçileri için ek protokol imzalandı. Ücret artışları tüm işçilerde eşitlendi.

Kamuda çalışan işçilere güzel haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, Türkİş ve Hak-İş ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü' imzalandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine eşitlik sağlamak adına enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşanın oranın yüzde 32.57 uygulanmasını içeren toplu iş sözleşmesi ek çerçeve anlaşması protokolünü imzaladıklarını duyurdu.

Işıkhan, "Yıl içinde enflasyon oranlarının belirli aylarda farklılaşması kamu işçilerinin farklı ücret artış almasına sebep olmaktadır. Bu nedenle Ocak ayında kamu işçilerinin aldığı ücret artışlarının, yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine dair bir karar aldık. Kamu işçilerine Ocak 2024'te yapılan artıştan, süreleri henüz gelmeyen kamu işçilerinin de toplu sözleşme süreleri içinde yararlanmalarını sağladık. Yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde bir daha söz konusu farklılıkların olmaması için kamu işçileri toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2025 olması yönünde düzenleme yapılmasını da ek protokolle kararlaştırdık" dedi.

230 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da "Bu 230 bin işçiyi ilgilendiren bir mesele. Sözleşme başlangıcı Ocak olanlar yüzde 32.57 artışı aldı. Sözleşme başlangıçları Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, bu Ağustos'a kadar sürüyor. Bunların yüzde 32.57 alma imkânı yok. Ortalama en kötü ihtimalle 10-14 puan arasında kayıp var. Bu kaybın büyük bölümünü attığımız imza ile gideriyoruz" diye konuştu.

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