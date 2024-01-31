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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 14:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 15:03

1999 öncesi bağ-kur prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 ne zaman yasalaşacak?

Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu 1999 öncesi bağ-kur prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 ne zaman yasalaşacak? gibi soruların yanıtlarını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gün sayısını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi seçim öncesi verilen vaatti biz bunu yerine getireceğiz. Bu vaadimizi de yerine getireceğiz.'' dedi. Peki 3.5 yıl kuralı tarih mi olacak? İşte detaylar...

SGK, emeklilik için belirlediği üç ana şartı; yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısını yerine getiren vatandaşlara emeklilik hakkı tanıyor. Özellikle, 10 yıl (3600 gün) çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyorlar. Bu fırsat, çalışanların daha kısa sürede emekli maaşı almalarına olanak sağlıyor.

1999 SONRASI EMEKLİLİK HAKLARI

9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan vatandaşlar için sunulan kısmi emeklilik hakkı, 25 yıl ve 4500 gün şartını içeriyor. İlk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emeklilik mümkün hale geliyor. Ayrıca, Bağ-Kurlu çalışanlar için de farklı kısmi emeklilik şartları bulunuyor.

BORÇLANMA İMKANLARI

Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar prim kazanabiliyorlar. Bu, çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde herhangi bir prim yatırılmamış olmasını gerektiriyor.

Askerlik borçlanması ise, askerlikten önce sigortalı olarak çalışmış kişilerin emeklilik prim gün sayısını artırmasını sağlıyor. Bu, emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kişiler için özellikle faydalı olabiliyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulmasıyla mümkün oluyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistemde, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulanıyor.

Örneğin 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56 yaşında, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyor. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artış gösteriyor.

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