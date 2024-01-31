Ekonominin önemli bir belirleyicisi olan ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk politika faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, bu kararın finans piyasalarına yön verecek önemli bir faktör olacağını düşünerek mercek altına alıyor. Peki, ABD FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

💹 ABD Merkez Bankası FED 2024 yılının ilk faiz toplantısını 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirecek.

💲 Alınan kararın toplantının ardından 31 Ocak Çarşamba saat 21:00'de kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

FED 2023 ARALIK AYI FAİZ KARARI

📈 Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu.

📉 Banka böylece seri faiz artışlarının ardından üst üste 3. toplantıda da faizleri değiştirmedi. Beklenti de faizlerin değişmemesi yönündeydi. Fed Kasım ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Başkan Jerome Powell para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını vermişti.

YILIN İLK FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

📅 Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklerken New York Fed Başkanı John Williams, faizlerin bir süre daha sıkı kalacağının sinyalini verdi.

📊 Williams, Wall Street'in hızlı fiyatlamalarına karşın Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine yaklaştığından emin olması gerektiğini belirtti.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

📍 30-31 Ocak 2024

📍 19-20 Mart2024

📍 30 Nisan-1 Mayıs 2024

📍 11-12 Haziran 2024

📍 30-31 Temmuz 2024

📍 17-18 Eylül 2024

📍 6-7 Kasım 2024

📍 17-18 Aralık 2024