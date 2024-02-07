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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 14:30 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 14:38

▶️ Evlilik kredisi şartları nelerdir? 👰🏻 Faizsiz Evlilik Kredisi için başvurular ne zaman? 🤵🏻 Tarih belli oldu! 💍

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesinde yaşayan ailelere yönelik önemli bir destek programının detaylarını paylaştı. Bakan Göktaş, ilk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 15 Şubat'ta alınacağını duyurdu. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman 2024? 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi başvurusu hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlıkları yapan çiftleri sevindirecek bir müjdeyi duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gerçekleştirilecek olan ekonomik destek programı ile 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı tanınacak.

Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşıldı.

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.

Yeni evli çiftlere 150 bin lira kredi desteği: Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

5 KİŞİDEN OLUŞAN KURUL OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERECEK

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.



Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.



Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

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