Vergi ve SGK Borçları için 72 ay taksit imkanı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 10:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan işverenler için önemli kolaylıklar hayata geçirildiğini açıkladı. Buna göre SGK borçlarında daha önce 36 ay olan tecil süresi 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil limiti de 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak başvurularda ise yıllık tecil faiz oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kars'a gelen Bakan Işıkhan, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlık olarak il ve ilçeleri sık sık ziyaret ettiklerini belirten Işıkhan, çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini, işçiler, işverenler, esnaf ve ticaret erbabıyla buluşarak şehirlerin ve Türkiye'nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak istişareler yaptıklarını söyledi.

Işıkhan, şehirlerin çalışma hayatını geliştirecek yeni projeleri hayata geçirirken sahadan gelen ihtiyaç, talep ve önerileri dikkate aldıklarını vurgulayarak, Kars'ın medeniyetlerin buluşma noktası, tarım ve turizmin kalbi, ticaret yollarının kavşak noktası olduğunu ifade etti.

Kars'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunun itici güçlerinden biri olacağını dile getiren Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Başta çalışma hayatı olmak üzere, Türkiye'yi içeride ve dışarıda daha güçlü kılacak her mecrada, iş dünyası olarak da durma, duraksama, adımlarımızda tereddüt etme, kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum.

Herkes faaliyet gösterdiği alanda en iyisi olmak için daha çok çalışmalı ve daha fazla katma değer üretmelidir. Bu hususta Karslı kardeşlerimize güveniyorum. Bizler de, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda, Kars başta olmak üzere 81 ilimizin tamamını dünya standartlarının üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

TRA2 BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK ÜLKE ORTALAMASININ ALTINDA

Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA2 Bölgesi'ne ilişkin verileri de paylaşan Işıkhan, bölgede istihdam oranının yüzde 49,9 seviyesine ulaştığını, işsizlik oranının ise yüzde 6,4 ile ülke ortalamasının altında seyrettiğini bildirdi.

Bölge ekonomisinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin birbirini tamamlayan güçlü bir yapı oluşturduğunu belirten Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla vatandaşların iş bulmasına, işverenlerin de ihtiyaç duyduğu iş gücüne ulaşmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Kars'ta 2002 yılından bugüne kadar 26 binden fazla vatandaşın işe yerleşmesine aracılık ettiklerini kaydeden Işıkhan, yalnızca bu yılın ilk beş ayında işverenler tarafından 543 açık iş talebinin İŞKUR'a iletildiğini açıkladı.

Nitelikli iş gücü oluşturmak için yürütülen aktif iş gücü programlarına da değinen Işıkhan, bugüne kadar 14 binden fazla vatandaşın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimlerinden faydalandığını ifade etti.

GENÇLER, ENGELLİLER VE İŞVERENLER İÇİN DESTEK MESAJI

Bakan Işıkhan, özellikle gençlerin iş tecrübesi kazanmasına yönelik programlara büyük önem verdiklerini belirterek, engelli vatandaşların ekonomik hayata daha güçlü katılımı için kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği sağladıklarını söyledi.

İş ve meslek danışmanlarının sahada aktif şekilde görev yaptığını belirten Işıkhan, danışmanların vatandaşlarla birebir görüştüğünü, iş yerlerini ziyaret ettiğini, gençlerle okullarda bir araya geldiğini ve çalışma hayatına ilişkin her konuda rehberlik sunduğunu kaydetti.

Işıkhan, işsizlik ödeneğinden kısa çalışma ödeneğine, ücret desteğinden sosyal koruma mekanizmalarına kadar birçok alanda vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Zor zamanlarda çalışanımızı ve işverenimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

KARS'TA 1,4 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK DESTEĞİ

Kars'ta faaliyet gösteren iş yerlerinin büyümesini ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla SGK aracılığıyla teşvik mekanizmalarını etkin şekilde kullandıklarını belirten Işıkhan, bugüne kadar teşviklerden yararlanan iş yeri sayısının 12 bini aştığını, sağlanan destek tutarının ise 1,4 milyar lirayı geçtiğini açıkladı.

Bu desteklerin üretime, istihdama ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu ifade eden Işıkhan, Kars'ın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artıracak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Işıkhan, "Çünkü güçlü bir Kars, güçlü bir bölge, güçlü bir bölge ise güçlü bir Türkiye demektir. Özellikle Kars'ın yerel kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar sunan yatırımcımız, üreticimiz, işverenlerimiz, esnaflarımız, ticaret erbabımız geleceğin Türkiye'sine giden yolda bizim en değerli yol arkadaşlarımızdır. Sizlerin azmi ve kararlılığı, hem şehrimizin hem de ülkemizin çalışma hayatını daha güçlü kılıyor. Sizler ürettikçe, kalkınmamız ivme kazanıyor." ifadelerini kullandı.

SGK BORÇLARINDA TECİL SÜRESİ 72 AYA ÇIKARILDI

Üretimin, yatırımın ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmayı sosyal kalkınmanın ve toplumsal refahın temel şartı olarak gördüklerini belirten Bakan Işıkhan, işverenlerin ve işletmelerin mali yükünü hafifletecek önemli bir adımın hayata geçirildiğini söyledi.

SGK'ya vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler için önemli kolaylıklar sağladıklarını açıklayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesine yönelik önemli kolaylıklar sağlıyoruz. İşverenlerimizin taleplerini dikkate alarak, daha önce 36 ay olan tecil süresini tam iki katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık. Yine daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil limitini 10 milyon liraya çıkardık.

Halihazırda tecil ve taksitlendirme kapsamında bulunan işverenlerimize de yeni imkanlar getiriyoruz. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilmesine olanak tanıyoruz. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda uygulanan yıllık tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüyoruz.

Böylece işletmelerimizin finansman maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Bunun yanında, mevcut tecilli borçların da yüzde 29 faiz oranı üzerinden yeniden düzenlenebilmesinin önünü açıyoruz. Böylece daha önce yapılandırılmış borçlara sahip işverenlerimiz de bu avantajlardan yararlanabilecek."

BELEDİYELERE VE İŞLETMELERE BAŞVURU ÇAĞRISI

Bakan Işıkhan, SGK borcu bulunan işletmelerin ve belediyelerin düzenlemeyi fırsat olarak görmesi gerektiğini belirterek hızlı şekilde başvuru yapılması tavsiyesinde bulundu.

Işıkhan, düzenlemenin amacının işletmelerin nefes almasını sağlamak, çalışanların işini korumak ve ekonominin çarklarının güçlü şekilde dönmesini temin etmek olduğunu söyledi.

Bölgede ve dünyada yaşanan belirsizliklere rağmen Türkiye'nin geldiği noktanın gelecekte daha iyi seviyelere ulaşılacağının teminatı olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Biz tüm imkanlarımızla sizlerin yanındayız." dedi.