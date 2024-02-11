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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024, 19:08 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 19:42

▶️ Evlilik Kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları...

Yeni bir adım, gençlerin ve ailelerin geleceğini desteklemek ve güçlendirmek için atıldı. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte, Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısı ve uygulanması resmen yürürlüğe girdi. Bu gelişme, yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerin kullanılmasıyla desteklenecek olan fonun hayata geçmesini sağlıyor. Yönetmelik kapsamında belirlenen hükümler doğrultusunda, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! Yeni evlenenler alacak mı? İşte detaylar...

Yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu bir çok kişinin gündeminde yer alıyor. Evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Düzenlemeye göre yeni evleneceklere 48 ay vadeli kredi verilecek. İşte, 150 bin TL evlilik kredisi hakkında bilgiler...

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız" dedi.

NEREDEN BAŞVURULUYOR?

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek.

48 AY VADELİ 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ!

İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarının sorulması üzerine Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor." karşılığını verdi.

150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! Yeni evlenenler alacak mı?
150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! Yeni evlenenler alacak mı?

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