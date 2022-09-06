Yunanistan'da ikinci Kandil! Lavrion PKK'nın Avrupa kampı oldu! Teröristler için skandal yürüyüş

Terör örgütü PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullanıyor.

Kampta, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri iç içe birlikte hareket ediyor.

Terör örgütü elebaşı, yakalandıktan sonraki sorgusunda Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim verildiğini söylemişti. Kampın varlığı da iki ülke arasında krize neden olmuştu.

YUNANİSTAN'DA TERÖR KAMPI

Atina yönetimi, Türkiye'nin kampın kapatılması için başlattığı girişimlere bugüne kadar olumlu bir yanıt vermedi.

Yunan makamları kampta "şüphe uyandırıcı" bulgular olmadığını savunuyor.

Türkiye'de daha önce kanlı eylemler düzenleyen teröristlerin Lavrion Kampı'nda eğitim aldıkları yönündeki itirafları ise bu savunmayı çürütüyor.

MÜLTECİ DEĞİL TERÖR KAMPI

İçeriden çekilen ve örgüte yakın internet sayfaları tarafından paylaşılan görüntüler Lavrion'un bir mülteci değil, terör kampı olduğunu kanıtlıyor.

TERÖRİSTLER İÇİN ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Kampta bulunan terör örgütü üyeleri, öldürülen PKK/YPG'li teröristler için anma yürüyüşü düzenledi. Lavrion'da bir araya gelen teröristler yürüyüşte terör örgütü lehine sloganlar atarken, ellerinde de terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ve PKK'ya ait paçavraları taşıdı.