Yunanistan'ın Lavrion kampında eğitim alan PKK'lı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınından HDP itirafı! Kanlı işbirliği bir kez daha deşifre oldu

Operasyon İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından düzenlendi.
YUNANİSTAN'IN LAVRİON KAMPINDA EĞİTİM ALAN PKK'LI HÜSAMETTİN TANRIKULU'NUN HDP İTİRAFI | VİDEO
Bölücü terör örgütü PKK üyesi olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dolayı aranması bulunan "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Yunanistan'da bulunan ve bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi aldığı ve geçtiğimiz Haziran ayında yasa dışı yollardan geldiği ülkemizde bombalı veya silahlı terör saldırısı arayışı içerisinde olduğu ifade edilen Hüsamettin Tanrıkulu sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
MART 2022'DE İFADESİNDE ANLATMIŞ…
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam eden Hüsamettin Tanrıkulu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüsamettin Tanrıkulu'nun bir yakınının Mart 2022'de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı.