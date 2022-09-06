Yunanistan'ın Lavrion kampında eğitim alan PKK'lı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınından HDP itirafı! Kanlı işbirliği bir kez daha deşifre oldu

KİRLİ İŞBİRLİĞİ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDU

İddialara göre Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakını o ifadede; geçtiğimiz Haziran ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye geldiği ifade edilen Hüsamettin Tanrıkulu'nun Mart ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP Binaları'na gidip geldiğini söyledi. O ifade "Bölücü terör örgütü PKK ile HDP'nin arasındaki bağı ortaya koyuyor" yorumlarına yol açtı.

TERÖR KAMPI LAVRİON

Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalanmasının ardından terör destekçisi Yunanistan'ın sözde göçmen kampı olarak tanıttığı köyün yeni görüntüleri yeniden gündeme geldi. Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor.

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Ancak beldedeki göçmen kampı olarak bilinen kasaba adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor.