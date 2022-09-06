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    • 06.09.2022 10:56
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    • 06.09.2022 11:21
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    Yunanistan'ın Lavrion kampında eğitim alan PKK'lı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınından HDP itirafı! Kanlı işbirliği bir kez daha deşifre oldu

    Son dakika haberi! Bölücü terör örgütü PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion Kampı’ndan terör saldırısı için geldiği ifade edilen ve İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Esenyurt’ta yakalanan “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun bir yakınının Mart 2022’de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı. İddialara göre Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakını o ifadede Hüsamettin Tanrıkulu'nun Mart ayında bölücü terör örgütü PKK’nın Lavrion Kampı’na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP binalarına gidip geldiğini söyledi. O ifade “Bölücü terör örgütü PKK ile HDP’nin arasındaki bağı ortaya koyuyor” yorumlarına yol açtı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Teröristin yakınından HDP itirafı!

    Operasyon İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından düzenlendi.

    YUNANİSTAN'IN LAVRİON KAMPINDA EĞİTİM ALAN PKK'LI HÜSAMETTİN TANRIKULU'NUN HDP İTİRAFI | VİDEO

    Bölücü terör örgütü PKK üyesi olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dolayı aranması bulunan "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

    Yunanistan'da bulunan ve bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi aldığı ve geçtiğimiz Haziran ayında yasa dışı yollardan geldiği ülkemizde bombalı veya silahlı terör saldırısı arayışı içerisinde olduğu ifade edilen Hüsamettin Tanrıkulu sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    MART 2022'DE İFADESİNDE ANLATMIŞ…
    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam eden Hüsamettin Tanrıkulu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüsamettin Tanrıkulu'nun bir yakınının Mart 2022'de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı.

        KİRLİ İŞBİRLİĞİ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDU
        İddialara göre Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakını o ifadede; geçtiğimiz Haziran ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye geldiği ifade edilen Hüsamettin Tanrıkulu'nun Mart ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP Binaları'na gidip geldiğini söyledi. O ifade "Bölücü terör örgütü PKK ile HDP'nin arasındaki bağı ortaya koyuyor" yorumlarına yol açtı.

        TERÖR KAMPI LAVRİON
        Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalanmasının ardından terör destekçisi Yunanistan'ın sözde göçmen kampı olarak tanıttığı köyün yeni görüntüleri yeniden gündeme geldi. Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU! PKK'NIN SABOTAJCISI İSTANBUL'DA YAKALANDI | VİDEO

        Ancak beldedeki göçmen kampı olarak bilinen kasaba adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor.



        "YUNANİSTAN, LAVRİON KAMPI'NI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA TAHSİS ETMİŞTİR"
        İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yurt içindeki terörle mücadele aralıksız sürerken yurt dışından teröristlere yapılan silah, maddi yardım ve koruma kollama gibi destekleri de dikkatle takip ettiklerini söyledi.

        "PKK İLE MÜCADELE EDECEK VE ONU YENECEK GÜCÜMÜZ VAR"
        İsmail Çataklı, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na ilişkin görseller paylaşarak, kampta açık şekilde örgüt propagandası yapıldığını, terör örgütünün bu kampta yuvalandığını söyledi.

            Yunanistan'ın terör örgütü PKK'ya desteğinin yıllardır bilindiğine dikkati çeken Çataklı, şöyle devam etti:

            "Terör örgütünün Avrupa yapılanması tarafından Lavrion Kamp sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Hafız Mahir' kod adlı Mahmut Yıldız'ın, kamp sorumluluğundan alınarak ülkemizden terör örgütüne katılım yapmak amacıyla Yunanistan'a geçiş yapacak şahısların illegal geçişleriyle ilgilenmek üzere görevlendirildiğini ifade edelim, Yunanlılar da bilsinler. Yine Lavrion Kamp sorumlusu olarak 'Çektar' kod adlı Özcan Ergün'ün görevlendirildiğini bizim de bildiğimizi bilsinler.

            Kamp içerisinde her terör örgütü adına bir sorumlunun bulunduğu, sorumluların Kandil'den atama yoluyla belirlendiğini bilsinler, bizim bildiğimizi de bilsinler. Ayrıca genel sorumlunun 'Nurhak' kod adlı Urfalı, örgütlenme sorumlusunun 'Baran' kod adlı Mardinli, dış ilişkiler sorumlusunun 'Hafız' kod adlı Diyarbakırlı, kadın sorumlusu 'Mizgin' kodlu Diyarbakırlı olduğunu da yine ifade edelim.

            Bu konuda son olarak şunu ifade etmek isterim. Komşu ülkeler olarak aramızda sorunlar olabilir ama Yunanistan'ı bu konuda acilen sorumlu ve ciddi bir devlet gibi davranmaya davet ediyoruz.

                PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son teröristlerin peşindeyiz ancak Lavrion Kampı, gelecekte Yunanistan'ın Kandil'i olursa o zaman ortaya çıkacak durumla kendileri baş edebilirler mi bunu iyi düşünsünler. Onun için uyarıyoruz, terörü desteklemeyin."

                Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya ve onunla iş birliği yapan örgütlere tahsis ettiğine dikkati çeken Çataklı, "Bu kamp aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim açımızdan tartışılır herhangi bir tarafı yoktur. Gerek istihbari bilgilerimiz gerekse bu konudaki delillerimiz nettir." dedi.

                EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN "DELİL" KOD ADLI HÜSAMETTİN TANRIKULU İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

                    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı belirtildi.

                    İSTANBUL VE DİYARBAKIR EMNİYETİ TARAFINDAN YAKALANDI


                    Tanrıkulu'nun yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı." ifadeleriyle duyurdu.


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                    Haberler Güncel Yunanistan'ın Lavrion kampında eğitim alan PKK'lı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınından HDP itirafı! Kanlı işbirliği bir kez daha deşifre oldu
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