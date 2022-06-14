MSB duyurdu Yunan'ı korku sardı: KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de konuşlu 230'uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı'nın Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı icra ettiğini duyurarak fotoğraflar paylaştı.
Yapılan açılamada, "28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı / KKTC. 230'uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı tarafından "Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı" icra edildi." denildi.
KKTC'DE "ŞEHİT TEĞMEN CANER GÖNYELİ-2022 ARAMA KURTARMA TATBİKATI" BAŞLADI
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun, GKK Boğaz Karargahı'nda basına bilgi vermesiyle başladı.