MSB duyurdu Yunan'ı korku sardı: KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı

Tatbikatın yarınki deniz safhasında ise Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan bir ticari yat ile çok sayıda göçmen taşıyan kuru yük gemisiyle çarpışması ve sonrasında yaşanan olaylar canlandırılacak.

Türkiye ve KKTC'den kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata, bu yıl 9 ülkeden 10 askeri ateşe de "gözlemci" olarak iştirak ediyor.