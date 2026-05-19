ABD'deki 15 kişinin öldüğü uçak kazasından yeni görüntü: Motorun kopma anı kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve havacılık dünyasını sarsan feci uçak kazasıyla ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak yerleşim yerlerinin üzerine düşen ve en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan trajik kazaya ait daha önce hiç görülmemiş yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kalkış Sırasında Sol Motor İnfilak Etti

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında dosyaya giren ve kamuoyuyla paylaşılan yeni görüntüler, facianın ilk saniyelerinde neler yaşandığını net bir şekilde gözler önüne serdi. Havalimanı ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda; dev kargo uçağının pistten teker kestikten hemen sonra sol motorunda büyük bir patlama meydana geldiği, ardından motorun alevler içinde kalarak gövdeden koptuğu feci anlar yer aldı.

Yerleşim Yerine Ok Gibi Çakıldı

İçerisinde 3 mürettebatı bulunan UPS firmasına ait üç motorlu McDonnell Douglas MD-11 tipi dev kargo uçağı, sol motorunun kopmasıyla birlikte ani bir güç kaybı yaşadı. Havada dengesini yitiren ve aerodinamik yapısını kaybeden uçak, pilotların tüm çabalarına rağmen hızla irtifa kaybederek havalimanına çok yakın bir mesafede bulunan evlerin üzerine ok gibi çakıldı. Çarpmanın etkisiyle bölgede devasa bir patlama yaşanırken, uçaktaki mürettebatın yanı sıra yerdeki sivillerle birlikte en az 15 kişi yaşamını yitirdi.