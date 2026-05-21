Trump’tan Netanyahu çıkışı: "Ben ne yapmasını istiyorsam onu yapacak"
Connecticut'taki Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela ve İran'da çok başarılı adımlar attığını belirterek, İran'ın hava ve deniz kuvvetleri dahil tüm askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savundu; Tahran'a yönelik "Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa anlaşma mı imzalayacaklar?" sözleriyle açıkça gözdağı veren Trump, tören öncesi havalimanında yaptığı açıklamada ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıları erteleme kararına değinerek, "Netanyahu, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak" ifadelerini kullandı.
