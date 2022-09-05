Yunanistan'ın Lavrion Kampı terör örgütü PKK'nın yuvası oldu! Görüntüler ortaya çıktı

PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son teröristlerin peşindeyiz ancak Lavrion Kampı, gelecekte Yunanistan'ın Kandil'i olursa o zaman ortaya çıkacak durumla kendileri baş edebilirler mi bunu iyi düşünsünler. Onun için uyarıyoruz, terörü desteklemeyin."