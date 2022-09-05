Yunanistan'ın Lavrion Kampı terör örgütü PKK'nın yuvası oldu! Görüntüler ortaya çıktı

Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalanmasının ardından terör destekçisi Yunanistan'ın sözde göçmen kampı olarak tanıttığı köyün yeni görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor.
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Ancak beldedeki göçmen kampı olarak bilinen kasaba adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor.
"YUNANİSTAN, LAVRİON KAMPI'NI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA TAHSİS ETMİŞTİR"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yurt içindeki terörle mücadele aralıksız sürerken yurt dışından teröristlere yapılan silah, maddi yardım ve koruma kollama gibi destekleri de dikkatle takip ettiklerini söyledi.
"PKK İLE MÜCADELE EDECEK VE ONU YENECEK GÜCÜMÜZ VAR"
İsmail Çataklı, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na ilişkin görseller paylaşarak, kampta açık şekilde örgüt propagandası yapıldığını, terör örgütünün bu kampta yuvalandığını söyledi.