Bakan Fidan duyurdu: Sumud Filosu Aktivistleri özel uçaklarla Türkiye’ye getiriliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan ancak uluslararası sularda İsrail ordusunun hukuka aykırı müdahalesiyle alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşlarının ve yabancı aktivistlerin tahliyesi için özel uçak seferleri düzenleneceğini açıkladı; ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirten Bakan Fidan, hem Türkiye vatandaşlarının hem de üçüncü ülkelerden katılımcıların güvenli bir şekilde ülkeye dönüşünün sağlanacağını vurguladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya