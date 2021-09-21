Sudan'da darbe girişimi! Askeri hareketliliğin yaşandığı Sudan'dan ilk görüntüler

Son dakika haberine göre Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi. Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı. Süleyman, yaptığı açıklamada, darbe girişimi ile ilgili gözaltıların devam ettiğini belirterek, ordunun darbeye katılan zırhlı askeri birliklerle direniş göstermeden teslim olmaları için görüşmeler yaptığını söyledi. Son dakika haberine göre Sudan resmi haber ajansı, askeri darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiğini, darbecilerin gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. İşte ilk görüntüler...