Hollanda'da yarı çıplak adam tatar yayıyla etrafa ok yağdırdı! 2 ölü 1 yaralı

Hollanda yarı çıplak adamın balkondan tatar yaylı saldırı görüntüsüyle çalkalanıyor! Hollanda'da oklu saldırı dehşeti yaşandı. Hollanda medyası Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurdu. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Olay Almelo kentinde yaşandı. Hollanda medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin evinin balkonundan yoldan geçenlere Tatar yayı ile ok attığı belirtildi.

Saldırgana ait olduğu iddia edilen görüntüler de yayınlandı.







Görüntülerde bir kişinin evinin balkonunda çevredekilere ok attığı görüldü.





2 KİŞİ ÖLDÜ

Şüpheli Hollanda polisinin operasyonu ile yaralı olarak yakalandı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı.





Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.



