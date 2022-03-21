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SON DAKİKA Uçak Kazası! Çin'de Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü!

SON DAKİKA Uçak Kazası! Çin'de Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü!
21.03.2022 12:04

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Son dakika haberi! Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Düşen uçağın dağlarda yangına neden olduğu iddia edildi.

Dünya Videoları

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ
133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı bildirilmedi.

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