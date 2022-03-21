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Kiev'de AVM bombalandı! A Haber canlı yayınında patlama sesleri

Kiev'de AVM bombalandı! A Haber canlı yayınında patlama sesleri
21.03.2022 12:08

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Rusya-Ukrayna savaşı 26. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir alışveriş merkezi, dün akşam Rus birliklerince bombalandı. Acil durumlar servisinden paylaşılan görüntülerde, enkaz kaldırma çalışmaları ve sedyeyle çıkarılan yaralılar da kameralara yansıdı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, olay yerinden son gelişmleri aktardı. Kavasoğlu, "Bina yerle bir olmuş durumda. Kiev kent merkezine yaklaşık 20 km’lik bir noktada bulunuyor. Binalardan dumanlar yükseliyor. 6 kişiye mezar oldu ölü sayısının da daha da artacağı yetkililer tarafından paylaşıldı. Durumu çok ağır olan yaralılar var." dedi. Öte yandan canlı yayında patlama sesleri duyuldu.

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