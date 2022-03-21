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Çin yolcu uçağı düştü! 133 yolcunun bulunduğu uçak kazasından ilk görüntüler!

Çin yolcu uçağı düştü! 133 yolcunun bulunduğu uçak kazasından ilk görüntüler!
21.03.2022 11:48

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Son dakika haberi! Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Düşen uçağın dağlarda yangına neden olduğu iddia edildi.

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Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi. Boeing 737 tipi yolcu uçağının Çin'in güneyinde düştüğü iddia edildi.

KAZA YAPTI YANGINA NEDEN OLDU
Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde bir "kaza" yaptığını ve dağlarda yangına neden olduğunu duyurdu.

EKİPLER BÖLGEYE İLERLİYOR
Uçağın düşme sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kazada ölen ya da yaralananların sayısı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, "Arama-kurtarma ekipleri bölgeye ilerliyor" denildi.

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