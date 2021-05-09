RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler'e düştü

SON DAKİKA! Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler'e düştü
09.05.2021 08:57
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Çin roketi Maldivler'e düştü
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Son dakika haberine göre Çin devlet medyası, kontrolden çıkan ve nereye düşeceği belirsizliğini koruyan Long March 5B tipi roketin enkazının Maldivler yakınlarına düştüğünü açıkladı.


Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketinin, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştüğü açıklandı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü.

Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi.

Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.

LONG MARCH 5B
Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

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