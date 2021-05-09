Çin'in Uzay İstasyonu kurulumu için gönderdiği roket birleşme esnasında kontrolden çıktı. Long March 5B (CZ-5B) roketininin dünyaya düşmesi beklenirken konuyla ilgili ABD Uzay Kuvvetler Komutanlığı ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan açıklamalar peş peşe geldi.

Roketin parçalarının 41,5 Kuzey ve Güney enlemleri arasına düşeceği tahmin ediliyor. Bu hatta İstanbul'un da olması sosyal medyada esprili yorumlara yol açtı. Vatandaşlar esprili paylaşımlar yaparken uzmanlar ise suya düşme olasılığının da yüksek olduğunu belirtiyor.

Düşmesine saatler kala nereye ineceği tespit edileceği için tedbir almak da mümkün olacak.

'TERLİKLE İNDİRİRİZ'

Roketin dünyaya geliyor olması sosyal medyada esprilere de konu oldu. Dolu yağacağı zaman vatandaşların araçlarına kilim kaplamasıyla ilgili fotoğraflar çokça paylaşıldı.

■ Biz onu terlikle taşla indiririz. Kimse merak etmesin...

■ Önceden ne gelirse meraktan geliyordu artık her şey Çin'den geliyor

■ Düşmezsen adam değilsin!



■ (İsrail'i kastederek) O gideceği yeri bilir

■ Bu Çin daha ne kadar bela gönderecek dünyaya..

■ Çare Mustafa Topaloğlu füzeyi imha eder uzayla arası iyiydi

■ Çin roketi Türkiye'ye düşse de lahmacun salonu yapsak

■ Geleceğin var göreceğin de var roket parçası!