Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 10:16

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkede meydana gelen 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e çıktığını söyleyen Alvarado, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını aktardı. Şu an yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stokunun olduğunu belirten Alvarado, hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını ifade etti.

Alvarado, La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu kaydederek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir" dedi.