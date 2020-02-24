Son dakika haberi... Almanya'da bir araç karnaval alanına daldı: Çok sayıda yaralı var (Olay yerinden ilk görüntüler) 24.02.2020 18:47

Son dakika haberine göre; Alman Bild gazetesinin iddiasına göre, Almanya'da bir aracın karnaval yürüyüşüne daldığı ve 15 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Almanya'nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, olay sırasında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.





Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.