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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş İdlib açıklaması

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş İdlib açıklaması

24.02.2020 17:16

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını söyledi.


Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, Ankara ile yapacakları görüşmelerde İdlib'de teröristlerin hüküm süremeyeceği konusunda anlaşacaklarını umduklarını dile getirdi.

Lavrov, "Hazırlandığımız yeni görüşmelerde söz konusu bölgenin gerçekten gerilimi azaltma bölgesi olmasını ve bu bölgede teröristlerin hüküm sürmemesini nasıl sağlayacağımız konusunda anlaşmaya varmayı umuyoruz" dedi.

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