Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Küçük çocuğu dehşete düşüren olay

"Düşman başına" diyeceğiniz haber görenlere adeta küçük dilini yutturdu. Küçük yaşlarda bir çocuk, marketten aldığı poşetli marulun içinde canlı bir yılan olduğunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Karşılaştıkları manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan çocuk ve annesi, paketin içindeki yılanın kurtarılması için vahşi yaşam uzmanlarından yardım istedi. Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada, yılanın marul paketinin içerisine nasıl girdiği araştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Olayın nasıl yaşandığını araştırmak için ürün tedarikçimizle iletişim halindeyiz" denildi.