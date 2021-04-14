RAMAZAN İMSAKİYE
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Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Küçük çocuğu dehşete düşüren olay

Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Küçük çocuğu dehşete düşüren olay
14.04.2021 15:32
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"Düşman başına" diyeceğiniz haber görenlere adeta küçük dilini yutturdu. Küçük yaşlarda bir çocuk, marketten aldığı poşetli marulun içinde canlı bir yılan olduğunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Karşılaştıkları manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan çocuk ve annesi, paketin içindeki yılanın kurtarılması için vahşi yaşam uzmanlarından yardım istedi. Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada, yılanın marul paketinin içerisine nasıl girdiği araştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Olayın nasıl yaşandığını araştırmak için ürün tedarikçimizle iletişim halindeyiz" denildi.


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