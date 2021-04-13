RAMAZAN İMSAKİYE
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İran ile İsrail arasında 'Natanz Tesisi' krizi! İran: İsrail çok kötü kumar oynuyor

İran ile İsrail arasında 'Natanz Tesisi' krizi! İran: İsrail çok kötü kumar oynuyor
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İran Atom Enerjisi Kurumu, dün Natanz nükleer tesisindeki enerji kesintisinin "sabotaj" sonucu meydana geldiğini açıkladı. Natanz'daki nükleer tesise sabotaj düzenlendiğini ifade edilirken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürdü. "Siyonist rejim yaptırımları kaldırma yolundaki ilerlememiz nedeniyle intikam almak istiyor. Buna izin vermeyeceklerini açıkça söylediler" diyen Zarif, "İntikamımızı alacağız" ifadelerini kullandı. Olayı sabotaj olarak değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Saldırıya yanıt olarak ülkemiz nükleer kalkınmada yeni atılımlar gerçekleştirecek. Bu girişim İran'ın elini zayıflatmayacak" diye konuştu.


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