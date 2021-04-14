Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Küçük çocuğu dehşete düşüren olay
"Düşman başına" diyeceğiniz haber görenlere adeta küçük dilini yutturdu. Küçük yaşlarda bir çocuk, marketten aldığı poşetli marulun içinde canlı bir yılan olduğunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Karşılaştıkları manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan çocuk ve annesi, paketin içindeki yılanın kurtarılması için vahşi yaşam uzmanlarından yardım istedi. Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada, yılanın marul paketinin içerisine nasıl girdiği araştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Olayın nasıl yaşandığını araştırmak için ürün tedarikçimizle iletişim halindeyiz" denildi.
14.04.2021 15:05
- Son Güncelleme: 14.04.2021 15:51
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Küçük bir çocuk, ünlü market zincirinden satın aldığı marul paketinin içerisinde zehirli canlı bir yılan olduğunu gördüğünde tam anlamıyla dehşete düştü.
Avustralya'da gerçekleşen akılalmaz olayda, çocuğun annesi Sydney'nin Mosman bölgesindeki marketten aldıkları marul paketinin ve içerisindeki yılanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
YARDIM İSTEDİLER
Karşılaştıkları manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan çocuk ve annesi, paketin içindeki yılanın kurtarılması için vahşi yaşam uzmanlarından yardım istedi.
Fotoğrafları internette yayınlayan Lesley Kuhn, marketlerden paketlenmiş marul satın alırken başkalarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Lesley Kuhn, "Paketlenmiş marulları dikkatlice kontrol edin. Dün gece oğlum, marol paketinde canlı bir yılan bulunca korkudan ne yapacağını şaşırdı" ifadelerini kullandı.