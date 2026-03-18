İran'ın petrol ve doğalgaz tesisleri vuruldu: Aseluye ve Güney Pars ABD-İsrail saldırısında hedef alındı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerileri ile dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri olan Güney Pars, ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı. Yarı resmi İran haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre birden fazla rafineri fazı vurulurken yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Saldırıların tüm görüntüleri için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Aseluye petrol rafinerileri vuruldu: Üçüncüden altıncı fazına kadar

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisi hedef alındı. Saldırılarda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafinerilerin farklı aşamaları vuruldu. Çalışanlar saldırının hemen ardından tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındı. Kurtarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi gelmedi.

Güney Pars doğalgaz sahası İHA'larla vuruldu

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın İran Petrol Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere göre, ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda Güney Pars doğalgaz sahasının 3. ve 6. fazları hedef alındı. Aseluyeh Kaymakamı İskender Pasalar basına yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak yangının yayılmasını önlemek amacıyla vurulan alanlardaki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi. Pasalar, "Durum kontrol altında. Güney Pars ve Pars Özel Ekonomik Bölgesi itfaiyecileri yangını kontrol ediyor. Bir kriz yönetim merkezi kuruldu ve gerekli önlemler alınıyor" dedi.

Dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri: Güney Pars neden kritik?

Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olarak kabul ediliyor. İran ve Katar arasında paylaşılan bu dev saha, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından vazgeçilmez bir öneme sahip. Sahanın hedef alınması, küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiren gelişmeler arasında yer aldı.

İran Kızılayı ambulansı da saldırıda hedef alındı

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in Fars eyaletinin Lar bölgesinde Kızılay'a ait bir ambulansa hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yaralıları taşıdığı sırada hedef alınan ambulansın saldırı sonrasında tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği yayınlanan görüntülerde ortaya çıktı. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, ambulansa yapılan saldırıyı insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 16 ambulans hedef alındı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani daha önceki açıklamasında ABD-İsrail saldırılarında 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını bildirmişti. Muhacirani, 4 ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini de belirtmişti.