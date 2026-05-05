ABD sahil güvenliği Karayipler'de tekneyi vurdu: 2 ölü

D Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, 'terör örgütü' olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Karayipler'deki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedilen açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.