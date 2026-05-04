Belo Horizonte’de uçak dehşeti: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinde küçük bir uçağın bir apartmana çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Pilot Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki küçük uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybederek yerleşim bölgesindeki bir apartmana çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada uçağın pilotu olay yerinde hayatını kaybederken, uçakta bulunan 3 yolcu ise ağır şekilde yaralandı.