Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 ölü 61 yaralı

Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 ölü 61 yaralı

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Çin'in Hunan eyaletinin idari merkezi Changsha şehrinin Liuyang ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi. Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlamada fabrikada çalışan 21 işçinin yaşamını yitirdiğini, 61 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü
Kocaeli'de market çalışanı kedinin yüzüne yağ çözücü sıktı!
Çorum'da feci kaza: Tırın altına giren araçta can pazarı!
