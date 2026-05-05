Beyaz Saray çevresinde silah sesleri: 1 ölü

Olay, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 15.30 sularında Washington Anıtı yakınlarında meydana geldi. Gizli Servis tarafından yapılan açıklamaya göre, sivil ekipler şüphelinin üzerinde bir silah kabarıklığı fark ederek takibe başladı. Üniformalı memurların müdahale girişimi sırasında şüpheli kaçmaya çalışarak ateş açtı. Ajanların anında karşılık vermesiyle vurulan şüpheli, ağır yaralı olarak George Washington Hastanesi’ne kaldırıldı. Sonrasında hayatını kaybetti. Olay sırasında seken bir kurşun nedeniyle küçük yaşta bir sivilin de hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.

