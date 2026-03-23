Kaliforniya'da dans eden robot kontrolden çıktı: Restorandaki kaos kamerada

Kaliforniya'nın Cupertino ilçesindeki bir restoranda dans gösterisi yapan insansı robot aniden kontrolden çıkarak masalara çarptı, tabak ve çubukları savurdu. Şirket olayın teknik arızadan değil insan kaynaklı kullanım hatasından kaynaklandığını açıkladı. Kaos anlarının görüntüleri için videoyu izleyin.

Kaliforniya'daki bir restoranda dans eden insansı robotun kontrolden çıkması eğlenceli bir gösteriyi kısa sürede kaosa dönüştürdü. Olay yapay zeka destekli robotların günlük yaşamda ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Cupertino'daki bir hot pot restoranında dans gösteri yapan insansı robot kontrolden çıkarak masalara çarptı. Fotoğraf: sosyal medya

RESTORANDA BEKLENMEDİK ANLAR

TechCrunch'da yer alan habere göre Cupertino'daki bir hot pot restoranında gerçekleşen olayda dans gösterisi yapan humanoid robot aniden çevresine zarar vermeye başladı. Masalara çarpan robot tabakları ve çubukları savurdu. O sırada içeride bulunan müşteriler şaşkınlık yaşarken çalışanlar hızla müdahale etti. Üç personelin fiziksel olarak robotu durdurmaya çalıştığı bir başka çalışanın ise kontrol sistemi üzerinden müdahale ettiği görüldü. Olası bir kazada sıcak yemeklerin devrilmesi ciddi yaralanmalara yol açabilirdi.

Restoran yetkilileri olayın teknik arıza değil yüksek enerjili dans modunun dar alanda yanlış kullanımından kaynaklandığını açıkladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: "TEKNİK ARIZA YOK"

Restoran yetkilileri olayın bir arıza sonucu meydana gelmediğini belirtti. Açıklamaya göre robot normalde kullanılmaması gereken yüksek enerjili bir dans moduna alındı ve bu mod dar bir alanda çalıştırıldı. Bu durumun ya müşteri talebiyle ya da yanlışlıkla gerçekleştiği ifade edildi. Yani sorun teknik bir hatadan çok insan kaynaklı bir kullanım hatası olarak değerlendirildi.

Olay yapay zeka destekli robotların günlük yaşamda güvenliği ve acil durdurma sistemlerinin yeterliliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

ROBOT KULLANIMI RESTORANLARDA YÜKSELİŞTE

Son yıllarda restoran sektöründe robot kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Bazı işletmeler servis robotlarıyla müşterilere yemek ulaştırırken bazıları mutfakta otomasyon sistemlerinden yararlanıyor. Özellikle insansı robotlar eğlence ve müşteri deneyimini artırma amacıyla tercih ediliyor. Ancak bu tür robotların hareket kabiliyeti ve fiziksel gücü kalabalık ortamlarda risk oluşturabiliyor.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Bu olay robotların günlük yaşamda ne kadar güvenli olduğu sorusunu tekrar gündeme getirdi. Uzmanlara göre acil durdurma sistemleri, personel eğitimi ve kullanım protokolleri henüz yeterince gelişmiş değil. Eğlence amacıyla kullanılan bir robotun bile kontrolsüz davranışlar sergileyebilmesi daha gelişmiş sistemler için endişe yaratıyor.

