ABD’den İran’a ağır darbe: Operasyonun başından bu yana 7 bin hedef vuruldu

Epic Fury Bilançosu: 7 Bin Hedef Vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı, 28 Şubat'tan bu yana İran'a ait 7 bini aşkın hedefin imha edildiğini duyurdu. Hava Kuvvetleri'nin 6 bin 500'den fazla sorti yaptığı operasyonda, nükleer uçak gemileri ve B-52 bombardıman uçakları gibi devasa askeri kapasiteler kullanılıyor.

Donanma ve Hava Gücüne Ağır Darbe

Operasyon kapsamında İran donanmasına ait 100'den fazla gemi etkisiz hale getirilirken, stratejik askeri tesisler de hedef alındı. İlk 10 günde 5 bin olan hedef sayısı, saldırıların şiddetlenmesiyle kısa sürede 7 binin üzerine çıktı.