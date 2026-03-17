CANLI YAYIN
Geri
ABD’den İran’a ağır darbe: Operasyonun başından bu yana 7 bin hedef vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı, İran’a karşı başlatılan Epic Fury Operasyonu’nda şimdiye kadar 7 bini aşkın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Epic Fury Bilançosu: 7 Bin Hedef Vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı, 28 Şubat'tan bu yana İran'a ait 7 bini aşkın hedefin imha edildiğini duyurdu. Hava Kuvvetleri'nin 6 bin 500'den fazla sorti yaptığı operasyonda, nükleer uçak gemileri ve B-52 bombardıman uçakları gibi devasa askeri kapasiteler kullanılıyor.

Donanma ve Hava Gücüne Ağır Darbe

Operasyon kapsamında İran donanmasına ait 100'den fazla gemi etkisiz hale getirilirken, stratejik askeri tesisler de hedef alındı. İlk 10 günde 5 bin olan hedef sayısı, saldırıların şiddetlenmesiyle kısa sürede 7 binin üzerine çıktı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle