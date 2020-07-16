Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher'ın zor anları! Maskeyi arabada unutunca...

16.07.2020 12:14

Fransa'da kutlanan Bastille Günü'nde maske takmayı unuttuğunu fark eden Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher, kısa süreli bir panik yaşadı. Makam aracını kovalayan Runacher, maskesi gelene kadar yüzünün bir bölümünü eliyle kapattı.