Fransa'da kutlanan Bastille Günü'nde maske takmayı unuttuğunu fark eden Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher, kısa süreli bir panik yaşadı. Makam aracını kovalayan Runacher, maskesi gelene kadar yüzünün bir bölümünü eliyle kapattı.
Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher'ın zor anları! Maskeyi arabada unutunca...
16.07.2020 12:14
- Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher'ın zor anları! Maskeyi arabada unutunca...
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