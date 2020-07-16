Çin'de hayrete düşüren olay! Kafasına saplı bıçakla gezdi

16.07.2020 18:43

Çin'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişi sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Ambulansa binerek tedavi olmak üzere hastaneye sevk edilen şahsın 4 saatlik bir operasyonla bıçağın kafasından çıkarıldığı bildirildi.