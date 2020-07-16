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Çin'de hayrete düşüren olay! Kafasına saplı bıçakla gezdi

Çin'de hayrete düşüren olay! Kafasına saplı bıçakla gezdi
16.07.2020 18:43

Çin'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişi sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Ambulansa binerek tedavi olmak üzere hastaneye sevk edilen şahsın 4 saatlik bir operasyonla bıçağın kafasından çıkarıldığı bildirildi.


Çin'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişi sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Ambulansa binerek tedavi olmak üzere hastaneye sevk edilen şahsın 4 saatlik bir operasyonla bıçağın kafasından çıkarıldığı bildirildi.
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