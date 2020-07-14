"Koronavirüse inanmıyorum" diyen genç adam, katıldığı Kovid-19 bulaştırma partisinde virüse yakalanarak öldü

14.07.2020 17:54

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aldatmaca olduğunu söyleyen 30'lu yaşlardaki adam virüse yakalanarak can verdi. Hastane doktorlarından Dr Jane Appleby yaptığı açıklamada ölen adamın koronavirüs bulaştırma partilerinden birine katıldığını ve hasta olup olmayacağını görmek istediğini söyledi.

Ölümcül Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olmayı sürdüren ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Texas eyaletinin San Antonio şehrinde bir adam komplo teorilerine inanarak Kovid-19'un bir aldatmaca olduğunu iddia ediyordu. ABD'nin birçok eyaletinde düzenlenen 'virüs bulaştırma partileri'nden birine katılan adamın virüs testi pozitif çıktı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Hürriyet'in aktardığına göre, kimliği açıklanmayan 30'lu yaşlardaki adam Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendiğinde yanında bulunan hemşireye "Virüsün bir aldatmaca olduğunu sanmıştım ama yanılmışım. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

San Antonio'daki Methodist Hastanesi'ne kaldırılan adamın hayatını kaybettiği bildirildi.

KORONAVİRÜS BULAŞTIRMA PARTİLERİNDEN BİRİNE KATILMIŞ

Hastane doktorlarından Dr Jane Appleby yaptığı açıklamada hayatını kaybeden adamın koronavirüs bulaştırma partilerinden birine katıldığını ve hasta olup olmayacağını görmek istediğini belirtti. Appleby "Kimseyi endişelendirmek istemem ama virüs hiçbirimizi ayrımıyor ve hiçbirimiz ona karşı yenilmez değiliz. Toplumun bu işin ciddiyetini anlaması için bu tür olayların yaşanmasının gerekmesi çok üzücü" açıklamasını yaptı.

ABD'nin başta Alabama ve Texas olmak üzere bazı eyaletlerinde koronavirüs bulaştırma partileri düzenlendiği, bu partilerde para toplanıp virüs kapan kişiye verildiği haberleri geçtiğimiz hafta oldukça ses getirmiş, yetkililer tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.