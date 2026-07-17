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İran'dan ABD'ye misilleme
İran'dan ABD'ye misilleme
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:43
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NSosyal
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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırılarına karşılık Suriye'deki El-Tanf üssünü vurduklarını açıkladı. Tahran'dan Ekber Karabağ son detayları aktardı.
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