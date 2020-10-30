Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi

Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan Ermenistan güçlerine ait ‘Smerç’ roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.







Açıklamada, Ağdere, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin engellendiği bildirildi.









Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 Su-25 savaş uçağı, 3 T-72 tankı, 2 adet"SMERCH" ve 1 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 10 topçu bataryası, 2 "Gvozdika" kundağı motorlu obüs, 1 "Osa" uçaksavar roket sistemi, 1 P-18 radar istasyonu ve 4 askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

The firing position of the "Smerch" MLRS belonging to the Armenian Armed Forces, which fired at the civilians and civilian infrastructure in Barda, was located.

On October 29, at about 15.18, the "Smerch" MLRS was destroyed by the accurate fire of our units. pic.twitter.com/LceYZCjQMc — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 30, 2020











BERDE'Yİ ATEŞE TUTAN 'SMERÇ' İMHA EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan Ermenistan güçlerine ait 'Smerç' roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.