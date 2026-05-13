Hantavirüs'ten sonra yeni alarm: Norovirüs | 1700 yolcu karantinaya alındı

Hantavirüslü gemiden sonra dünyayı tedirgin edecek yeni bir gelişme yaşandı. Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde, norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcu hayatını kaybetti. Bunun üzerine 1.700'den fazla kişinin gemide karantinaya alındığı bildirildi.

50 KİŞİDE VİRÜS BELİRTİSİ

Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini bildirdi. Uzmanlar, kruvaziyerlerde görülen hastalıkların çoğunlukla farklı risk düzeylerine sahip olduğunu vurgularken; özellikle norovirüs ve hantavirüs vakalarının son dönemde dikkat çektiğini belirtiyor.