Hantavirüs'ten sonra yeni alarm: Norovirüs | 1700 yolcu karantinaya alındı

Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen dev yolcu gemisinde norovirüs salgını patlak verdi. 90 yaşındaki bir yolcunun ölümüyle sonuçlanan olayda, bin 700’den fazla kişi gemide mahsur kaldı.

Hantavirüslü gemiden sonra dünyayı tedirgin edecek yeni bir gelişme yaşandı. Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde, norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcu hayatını kaybetti. Bunun üzerine 1.700'den fazla kişinin gemide karantinaya alındığı bildirildi.

50 KİŞİDE VİRÜS BELİRTİSİ

Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini bildirdi. Uzmanlar, kruvaziyerlerde görülen hastalıkların çoğunlukla farklı risk düzeylerine sahip olduğunu vurgularken; özellikle norovirüs ve hantavirüs vakalarının son dönemde dikkat çektiğini belirtiyor.

Hasan Demir
Hasan Demir

