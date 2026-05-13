Havalimanında inanılmaz ölüm: Airbus A321 pistteki adama çarptı

GÜVENLİK ÇİTLERİNİ AŞIP PİSTE GİRDİ

8 Mayıs Cuma gecesi Denver Uluslararası Havalimanı'nda havacılık tarihine geçecek trajik bir olay yaşandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Michael Mott, havalimanının güvenlik bariyerlerini aşarak yasaklı bölge olan 17L pistine giriş yaptı.

YÜKSEK HIZDAKİ UÇAK DURAMADI

Mott'un piste girmesinden yalnızca iki dakika sonra, Frontier Airlines'a ait Airbus A321 tipi uçak kalkış için hızlandığı sırada şahsa çarptı. Termal kameralara yansıyan görüntülerde, Mott'un piste girdikten sonra uçağa doğru sakin adımlarla yürüdüğü tespit edildi. Çarpışmanın şiddetiyle uçağın motorunda yangın çıkarken, pilotlar kalkışı acil olarak iptal etti.

ACİL TAHLİYE SIRASINDA YARALANMALAR OLDU

Motor yangını sonrası uçakta bulunan 231 kişi hızla tahliye edildi. Tahliye operasyonu sırasında 12 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yangına müdahale ederek facianın büyümesini engelledi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

ABD'li yetkililerin yaptığı otopsi ve olay yeri incelemeleri sonucunda, hayatını kaybeden Michael Mott'un aprona kaçak yollarla girdiği ve geçmişte çok sayıda suç kaydının bulunduğu teyit edildi.