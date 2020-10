İşgalci Ermenistan'a ait 2 savuş uçağı düşürüldü

Son dakika haberi... Cephe hattından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki iki SU-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.



On October 29, at about 13:18 and 13:20, two Su-25 attack aircrafts of the Armenian armed forces that attempted to inflict airstrikes on the positions of the Azerbaijan Army in the Gubadli direction of the front were shot down by Azerbaijan Air Defense Units.